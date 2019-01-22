高燒唔退！田蕊妮中流感冧廠惹埋阿澤

現時是流感高峰期，圈中有不少藝人中招！忙於拍攝無綫新劇《她。她。她的少女時代》的藝人田蕊妮（阿田）昨日在社交網上載一堆藥包照片，留言：「中咗流感！是日停工一天！」網民紛紛留言祝早日康復，與她最親密的杜汶澤（阿澤）亦被傳染，他昨日同樣在社交網上載藥包照片，其中一包正是專治流感的「特敏福」，他留言：「我老婆佢好好，有咩都會同我分享，唔會收埋收埋……包括病。覺感恩。」至於阿田好友吳業坤亦留言：「不願同年同月同日生 但願同年同月同日好番。」隨即引來染病揣測！



阿田昨日接受東網電話訪問時聲音疲倦，透露前日起床感到有點喉嚨痛，由於沒有大礙，故只吃了維他命產品便出門，如常與李思捷、林凱恩及一班臨時演員開工，當拍攝第二場戲份時，突然感到周身骨痛：「我成身毛管豎起晒，好辛苦！跟住覺得自己發燒，原本夜晚都仲要拍，但我頂唔順就返屋企休息，一探熱已經102度幾。」



成晚冇停過咳



由於太辛苦，她自行食退燒止痛藥後，便沖涼上床休息，惟整晚未有退燒，更把病菌傳染給阿澤，她說：「老公話我成晚冇停過咳，今朝（昨早）車我睇醫生佢都睇埋，佢仲要食特敏福添！我又唔使，但啲藥都好勁。（甲型定乙型流感？）醫生又冇講，只係話我中咗呢隻就有抗體。」為安全起見，醫生為她打針後，建議休息一天：「依家應該退咗燒，我不停瞓，真係未試過咁樣唔退燒。（何時復工？）我諗聽（今）日可能開到工嘅，再睇睇晏啲情況。（你係2019年第一個中流感嘅藝人！）咁幸運咩？我想快啲好番就真，不過今次中咗今季唔會再中啦！」



至於吳業坤昨日受訪坦承有初期流感病徵，但否認是被阿田傳染，指自己患病應該跟休息不足有關：「演唱會在即，冇乜休息時間，可能抵抗力差咗，每日都要做Gym又要拍劇，有時零六開工，加上我又成日出街，會搭公共交通工具，不過我都會戴口罩保護自己。」他自言未有求醫：「我從來都唔睇醫生，除非好嚴重，多數都係靠自己堅強同努力去戰勝病菌，等啲病不藥而愈。」



李思捷：勿夾硬復工



阿田在《她》劇中的拍檔李思捷昨受訪表示：「我睇見新聞原來都幾嚴重吓，尋（前）日同佢開工佢已經好唔舒服，又好攰，因為佢開得好密。（佢有可能聽（今）日開工喎！）真係要休息，如果情況嚴重真係唔好夾硬嚟！身體緊要，做嘢可以好番先做。」劇中另一位拍檔曹永廉亦有跟阿田聯絡，知道她病得很辛苦，之後亦要與她同場，問他如何預防染病？他指休息很重要，自己亦會食維他命打底。此劇監製廖晉碩則說：「我未知阿田明（今）日可以復工未。（有冇同事畀佢傳染？）未聽到有，其實上周日佢好唔舒服，夜晚有場戲已經冇拍到，應該未傳染畀人。」



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