東方日報C1：田蕊妮高燒唔退　中流感冧廠

近日流感肆虐，不幸中招的藝人田蕊妮（阿田）昨日於社交網宣布停工，她透露於拍劇期間發病，當時已高燒至102度，最終頂唔順要回家休息。枕邊人杜汶澤（阿澤）則避無可避，他不忘大讚老婆「好好」，病菌也要跟他分享，果然有「福」同享！



踏入流感高峰期，圈中亦有不少藝人中招！忙於拍攝無綫新劇《她。她。她的少女時代》的田蕊妮昨日在社交網上載一堆藥包照片，留言：「中咗流感！是日停工一天！」網民紛紛留言祝早日康復，與她最親密的杜汶澤亦被傳染，他同樣在社交網上載藥包照片，其中一包正是專治流感的「特敏福」，他留言：「我老婆佢好好，有咩都會同我分享，唔會收埋收埋……包括病。覺感恩。」至於阿田好友吳業坤亦留言：「不願同年同月同日生但願同年同月同日好番」隨即引來染病揣測！



阿田昨日接受本報電話訪問時語帶疲倦，透露前日起床感到有點喉嚨痛，由於沒有大礙，故只吃了維他命產品便出門，如常與李思捷、林凱恩及一班臨時演員開工，當拍攝第二場戲份時，突然感到周身骨痛：「我成身毛管豎起晒，好辛苦，跟住覺得自己發燒，原本夜晚都仲要拍，但我頂唔順就返屋企休息，一探熱已經102度幾。」



成晚咳唔停



由於太辛苦，她自行服退燒止痛藥後，便沖涼上床休息，惟整晚未有退燒，更把病菌傳染給阿澤，她說：「老公話我成晚冇停過咳，今朝車我睇醫生佢都睇埋，佢仲要食特敏福添，我又唔使，但啲藥都好勁。（甲型定乙型流感？）醫生又冇講，只係話我中咗呢隻就有抗體。」為安全起見，醫生為她打針後，建議休息一天：「依家應該退咗燒，我不停瞓，真係未試過咁樣唔退燒。（幾時復工？）我諗聽日可能開到工嘅，再睇睇晏啲情況。」



吳業坤昨日受訪坦承有初期流感病徵，但否認被阿田傳染，認為可能跟休息不足有關：「演唱會在即，冇乜休息時間，可能抵抗力差咗，每日都要做Gym又要拍劇，加上我又成日出街，會搭公共交通工具，不過我都會戴口罩保護自己。」他自言未有求醫：「我從來都唔睇醫生，除非好嚴重，多數都係靠自己堅強同努力去戰勝病菌，等啲病不藥而愈。」



李思捷：勿夾硬復工



阿田在《她》劇的拍檔李思捷昨受訪表示：「我睇見新聞原來都幾嚴重吓，尋日同佢開工佢已經好唔舒服，又好攰，因為佢開得好密。（佢有可能聽日開工喎！）真係要休息，如果情況嚴重真係唔好夾硬嚟！身體緊要，做嘢可以好番先做。」劇中另一拍檔曹永廉亦有跟阿田聯絡，知道她病得很辛苦，之後亦要與她同場，問如何預防染病？他指休息很重要，自己亦會食維他命打底。此劇監製廖晉碩昨日回應說：「我未知阿田明日可以復工未。（有冇同事畀佢傳染？）未聽到有，其實上周日佢好唔舒服，夜晚有場戲已經冇拍到，應該未傳染畀人。」



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