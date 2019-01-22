《第一滴血》監製離世　史泰龍哀悼：悲傷的一日

《第一滴血》（First Blood）荷里活金牌監製Andy Vajna日前在家鄉匈牙利布達佩斯離世，享年74歲。



除了曾與他在《紅牆特警》（Red Heat）、《宇宙威龍》（Total Recall）以及《未來戰士3：殲滅者TX》（Terminator 3: Rise of the Machines）中合作過的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）於社交網發文悼念之外，另一動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）亦有留言哀悼老拍檔離世。他留言說：「實在係非常非常悲傷的一日...監製Andy Vajna，一個令Rambo出現的人，今日離世...喜愛這個男人的勇氣，他是先鋒。在沒有人信任之下，他相信可以開拍《第一滴血》...他的離去，真的令我心碎。安息」



Vajna與史泰龍先後在《勝利大逃亡》（Victory）、首三集《第一滴血》以及《星光龍門陣》（An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn）中合作。而早於1973年，Vajna亦監製過茅瑛主演的港產功夫片《黑路》英語版本。