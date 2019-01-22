歐美星密密爆性事！畢佬閨房傳聞多籮籮

歐美紅星不時大方分享私事，連月先後有小天后Ariana Grande、人氣歌手Cardi B等於社交網談情說性，其實近期被爆撻着查理絲花朗（Charlize Theron）的型佬畢彼特（Brad Pitt），多年來都有唔少風流事流出，雖然激爆傳聞未經證實，但網民仍然津津樂道！



與安祖蓮娜私竇享魚水之歡



畢佬已與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚，不過二人拍拖及結婚多年期間，就曾被爆作風狂野，除於美法兩地各買大宅與仔女同住，但其實另外保留一間大屋做「私竇」，大屋花園的巨型泳池瀑布更內設人工洞室，方便兩公婆鴛鴦戲水後火辣激戰。



皇家艾伯特音樂廳「野戰」



畢佬年少時到處留情，80年代曾與歌手Sinitta撻着，女方後來曾自爆二人曾於聞名全球的英國皇家艾伯特音樂廳「打野戰」：「有次我們喺艾伯特音樂廳VIP包廂聽演奏會，氣氛好浪漫，我同佢都好有感覺。」於是兩人就地行埋，將包廂當「閨房」，邊住音樂做私事。



影后桂莉芙遺憾冇拍春宮帶



除了查理絲，畢佬亦愛過另一奧斯卡影后，更是不時大方講性事的桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow），二人於1994至1997年拍拖並曾訂婚，但最終因桂莉芙怕結婚而分手收場，女方後來曾坦承對畢佬好回味，自爆與對方一段情最開心，更表示遺憾二人未拍春宮帶將「激情」時刻永遠保留，似乎畢佬確實雄風懾人！



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