今屆柏林電影節絕對係中國片天下,除了有三部中國片《一秒鐘》、《恐龍蛋》以及《地久天長》爭金熊獎之外,昨日公布的「大觀單元」入圍名單當中亦出現中國片。「國際電影節常客」導演婁燁新作《風中有朵雨做的雲》榜上有名!影片由內地影星井柏然、宋佳、馬思純以及秦昊合演,影片去年於金馬獎獲最佳導演、攝影、動作設計以及音響效果等提名。



除了《風》之外,大觀單元亦有另一中國導演翔子執導的中國、西班牙合拍片《A Dog Barking at the Moon》以及奧斯卡金像影帝基斯艾佛力(Casey Affleck)自導自演新作《Light of My Life》。另外「新生代單元」早前亦公布有三部中國片包括《少年的你》、《過春天》以及《第一次的離別》入圍爭獎。