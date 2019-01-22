同玄彬兩度傳緋聞　孫藝珍事務所：好尷尬

去年合拍韓片《協商》的36歲韓國型男玄彬與37歲女星孫藝珍，本月10日傳出在美國洛杉磯約會，有網民發文指於當地見到二人旅行及與父母一同用餐，但雙方隨即各自透過所屬的事務所否認同遊美國，只是各自因為旅行及工作而身在美國，不過昨日二人就被爆出在當地一起行超市的照片，令二人再度傳拍拖，不過雙方照舊否認戀情，玄彬的事務所指玄彬知道孫藝珍也在美國，便跟她聯絡並相約吃飯，當時在超市亦有其他相熟的朋友，不過依然唔收貨，認定兩人是情侶關係，並指二人好襯。



而孫藝珍所屬事務所有關人士今日與韓媒通話時就透露因為與玄彬多時傳出緋聞而感到苦惱：「因為一直被指與玄彬拍拖，現在感到很尷尬，已經兩度向本人確認，他們同樣親口否認，我們對於這一樣的立場是沒有改變的，可是大家還是繼續關注這件事。」



有關人士亦指孫藝珍過往已數度在訪問提到在美國有很親的姐姐，在那位姐姐結婚時，孫藝珍也有專程赴美國出席婚禮，今次亦是去美國見那位姐姐，因為是圈外人，所以不方便公開身份，而在美國旅行期間知道玄彬也赴美國工作，所以就即興約見面，而行超市亦有其他友人同行，對於孫藝珍何時回韓，事務所就表示很難透露，而事實上孫藝珍的回韓日子仍然未定下來。



至於玄彬所屬的事務所亦未有透露玄彬的回韓日子，只表示玄彬是因為工作而身在海外。