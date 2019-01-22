吳謹言喊戲冇眼淚　于正擺張曼玉上枱比較

大熱劇《延禧攻略》製作人于正乘勝追擊採用原班人開拍《皓鑭傳》，日前劇集終於喺內地播出，不過主角吳謹言演出親睹母親被推落井處死時，被網民批齋叫喊唔出，于正就喺微博護航，但竟然擺埋張曼玉上枱！



佢話：「《甜蜜蜜》裏張曼玉看到曾志偉的屍體時，她先笑了，然後才是哭，因為悲傷是需要時間去傳遞……」有網民覺得兩者唔能夠相比：「張曼玉跟她是一個level嗎？比較那你也得找同等水平的吧」、「張曼玉的表演可不僅僅是先笑後哭這麼簡單」、「吳謹言的那場戲演得實在無法令人信服，無法打動人，這才是問題的關鍵所在」，又批評劇情唔合理，不過當然有彈有讚！



而于正今日再喺微博發長文狂呻：「我以為《延禧》之後可以改變這個『于一星』（劇集評分）的命運，但《皓鑭傳》仍然讓我清醒地認識到自己的宿命，我可以讓劇火，讓明星紅，甚至讓劇在香港火，在新加坡紅在日本紅，但讓開播的『一星』變『五星』－『臣妾依然是做不到啊，做不到啊』。」



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