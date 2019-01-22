冧靚仔洋漢　Aka嫌棄吳業坤冇肌肉

組合Super Girls隊長Aka（趙慧珊）到電台宣傳單飛歌曲《你在聽嗎？》，她表示這是自己的故事：「一段關係去到樽頸位，對方唔想再聽你講，聽咗又未必消化，係一個惡性循環。」問緋聞男友吳業坤可有聽過新歌？她笑言：「我問佢聽完覺得點，佢話未聽第二次，不過都多謝佢幫我share個post，好有心。」



問為何不邀吳業坤拍MV？Aka說：「要跳舞，MV搵咗個外國型男嚟拍，真係好靚仔，係我識咗好多年嘅朋友，不過我唔鍾意靚仔。（你鍾意啲毒毒地、戴眼鏡嗰啲？）唔係㗎，我有要求，想男仔有少少肌肉，證明生活、飲食有規律。（吳業坤呢排成日操？）我冇留意呀。」



唔敢失禮容祖兒



講到今次自己單飛，可是想與同樣單飛出歌的隊員Cheronna（吳嘉熙）鬥？她表示：「佢上年出咗歌，佢嗰啲好hot同sexy，我身材做唔到，我嗰啲係淒美啲。」她又透露2月12日會在音樂餐廳與歌迷舉行生日會，屆時會唱歌，是自己首次的mini live。問可會邀吳業坤出席？她謂：「太mini喇，等大啲嘅場地先請多啲朋友嚟，我都希望可以請到偶像容祖兒睇我喺大啲嘅場地開騷，唔想失禮佢。」