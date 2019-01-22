親筆信承諾健康歸來　CNU@B1A4今日低調入伍

韓國男團B1A4的27歲成員CNU今日以現役兵身份入伍，是隊中首名入伍參軍的成員，事務所尊重CNU的意願，事前沒有公開入伍地點及時間，讓他低調進入訓練所，事務所亦呼籲知道地點的粉絲盡量不要前往現場，亦希望大家期待CNU變得更成熟的樣子，繼續為他打氣及愛他。



而CNU昨日透過Instagram公開親筆信，發表即將入伍參軍的感受：「我即將要當兵了，突然向BANA（B1A4粉絲）宣布入伍的消息，嚇倒大家，真的很對不起，但是我會成為更Man更成熟的CNU，請大家期待，我健康地服役，回來與弟弟們一起健康地見BANA，我會成為更帥氣的大哥回來見大家，我們在更熾熱的夏天再相見相愛吧。」



B1A4的官方Twitter則公開CNU與隊友孔燦及燦多的合照，相中他們似乎身處於訓練所附近，剪了平頭裝的CNU站在中間搭住二人的膊頭，而Twitter上寫道：「總是非常可靠的我們大哥CNU，要平安回來，我們會等你，CNU為BANA準備的禮物將會在今個星期六1月26日下午6點公開。」