車廂調情！木村拓哉壁咚竇靖童讚有氣質

天后王菲的女兒竇靖童（童童）和日本型男木村拓哉合作拍牛仔褲廣告，今日兩位廣告主角以「風格大使」身份現身假日本舉行的品牌記者會上，品牌以「FREE TO MOVE」電視廣告的首播來歡迎木村和童童進場。廣告講述沒有跳舞底子的童童要以「Wanna Dance？」大膽向木村拓哉「挑機」，兩人在車廂內鬥舞，其中木村「壁咚」童童，更用手摸童童的頭髮，不過被童童一手推開。



首次擔任風格大使的童童，坦言收到跟木村合作的邀請時感到非常驚訝、驚喜及意外，畢竟對方是紅遍亞洲的天王，所以跟對方成為「風格大使」感到十分榮幸及開心！廣告中，童童「挑機」木村，於日本的JR車廂中鬥舞。第一次跳舞的童童表示：「我沒跳舞基礎，只是拍攝前一日，花了兩小時跟老師學幾次，然後自己回酒店不停練。拍攝當天，我非常緊張，以為完成了可以鬆一口氣，料不到導演突然覺得氣氛不錯，要我們各自多跳一段solo …當時我真的壓力好大呀！因為木村跳得非常好，當時我真的非常緊張。雖然現場大家也說我跳得好，但我覺得自己還成吧…不是跳得很好吧…木村這位前輩真的好親切，拍攝當中不停鼓勵我，很照顧我，叫我放鬆開心跳便可以，真的很親切！希望日後也有機會和他合作吧！」



問到童童有否看過木村的作品？童童說：「可能小時侯見過他也不定呀！不過我的記憶力一向很差，小時侯很多事也忘了。木村令我最深記憶是電影《2046》。另外，他拍的口紅廣告也令我非常難忘。」



至於木村則表示與品牌合作非常高興，因為他是牛仔褲的超級粉絲，又是品牌19年前的代言人。說到與童童合作，他說自己曾與童童的媽媽王菲合作拍戲，今次跟童童合作，令他勾起不少回憶。他曾見過童童小時侯的照片，沒想到這麼快就已經長大成人，而且非常之有藝術家的天分及氣質，跳舞也跳得很好，兩人合作得非常愉快。問到在廣告片中，與童童是甚麼關係？木村想了想笑說：「我也不知如何形容，也不知道是甚麼關係，我又跟她媽媽合作過，現在就跟她合作……哈哈！總之感覺很親切！」童童則說：「我也不知道是甚麼關係，可以說是一個非常微妙的關係吧！」



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