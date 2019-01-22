【麥玲玲贈言】見光死！陳煒拍拖宜低調

藝人陳煒（煒哥）和劉穎鏇（Tiffany）出席信德中心《金豬喜氣賀新歳》揭幕禮，Kawaii和關伊彤擔任司儀，堪輿學家麥玲玲即場向煒哥和劉穎鏇教路，煒哥被批豬年會買樓及多機會試新嘢，但就冇多提桃花。訪問期間，煒哥再追問麥師傅會否有姻緣，麥師傅再贈煒哥感情要低調，有重新開始的拍拖運，但姻緣要密冚，唔可以公開，因會見光死。而劉穎鏇則桃花旺，就可以大鑼大鼓張揚拍拖。



豬籠入水的陳煒，早前已透露想置業，她說：「朋友經紀都幫我留意緊，希望下半年先，儲多啲彈藥，唔係買棵菜嘛！要審慎啲，目標想買1,000呎單位，上次睇中個單位都想入票，鍾意地點靚夠實用。（師傅批你會試新嘢？）想試新角色，試癲啲、剃光頭都肯，明姐（林建明）光頭都咁靚，佢幾十年前已經剃光頭拍戲，幾勁，我希望有個爆點。（怕唔怕剃光頭後少咗追求者？）影響我嘅桃花呀！咁要考慮吓！（桃花緊要啲？）姻緣、事業兩樣都要，今年新年願望係所有願望成真，魚與熊掌兩樣得。」提到煒哥今年過肥年，她承認：「冇時間使錢，開工冇乜消費，都辦咗少少年貨，買咗補身湯水壓年。」



而劉穎鏇就對被師傅批追求者的背景和樣貌都好，她笑說：「想專注工作先，一開劇就冇時間，瞓覺都係得4、5個鐘，又要讀書，又要記廣東話劇本，有啲難挑戰。」



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