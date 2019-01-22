DG辱華片女主角首開腔：深愛祖國

意大利時裝品牌Dolce & Gabbana（DG）辱華風波過去兩個多月，為該品牌拍攝「起筷吃飯」宣傳片，因而成眾矢之的的中國model左也昨日（21日）首度解畫，自稱只是跟導演的要求演出，事前不知拍攝內容。她謂自己深愛祖國：「主觀上沒有想過，也不可能有任何對祖國的不敬。」



左也稱自己剛大學畢業，去年11月起與DG合作，之前對該品牌並不了解。拍攝當日，導演要求她用筷子夾起不同的意大利美食，她失敗後問導演：「你在開玩笑嗎？用筷子？」惟導演反要求她作出驚訝、不知所措、揞嘴笑等表情和動作。她感到尷尬，但仍照做，她說：「我平時是不愛笑的人，此次拍攝全程要求演技誇張，我自己在整個過程也都多少感到彆扭。」左也解釋指職業模特兒接洽的拍攝工作，成品是甚麼樣，模特兒本身是沒有資格提前得知，或者提出修改意見的，更不允許提前公開拍攝訊息和花絮，她說：「萬萬沒想到這次合作幾乎葬送了自己的模特事業。」



對於網民針對她「瞇瞇眼」的長相作出攻擊，友也出解釋稱事後經理人公司曾告知她是品牌一方的要求，希望找一個有東方長相的女子用筷子吃西餐，突出強烈的文化衝突感來宣傳上海的時尚騷。







