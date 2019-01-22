馬國明冧送生日禮　黃心穎開P惹血光之災

藝人黃心穎明日踏入29+1，昨晚她與男友馬國明、一班好友如高海寧（高Ling）、湯洛雯、岑杏賢、張振朗、麥美恩、莊思明、楊明等齊齊開校服生日派對。眾人突然興起於網上訂購校服，睇相更見湯洛雯落足心機！



受訪時，心穎說：「大家着得咁整齊，好開心！大家都要返工，唔可以玩太夜。上次我哋同高Ling慶祝生日，跟住諗咗呢個主題，都要多謝湯洛雯，係佢有心思幫我搞，大家一致着校服好Cute！如果大家以前真係一齊讀書應該幾好玩，有咁多校花、校草。」問到男友馬國明送了甚麼禮物，她冧爆謂：「送咗我好滿意嘅禮物，係特別、Sweet嘅！不過係秘密，唔透露喇！係好實用又好特別嘅嘢。」說到打扮最Cute的人並不是一班女仔，反而是馬國明，他穿上紅色校服冷衫，但個樣依然天然呆！對此馬國明謂：「係佢哋一班女仔搞，我只係參與，到此一遊，點都好，祝佢30歲生日快樂！」



不過，生日會上卻發生了一個小插曲，壽星女心穎跪低切蛋糕時被玻璃碎割傷，即場見紅！她說：「大家唱完生日歌，我切埋蛋糕，到我起身，佢哋見到我成個膝頭哥紅晒都係血，原來地下有啲玻璃碎！我當時Feel唔到好痛，但就有傷口不停流血，我講笑話願望係現場嘅人呢年都大紅大紫，估唔到即係『兌現』呀！見紅好意頭！」



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