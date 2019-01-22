【好驚呀！】呢三個惡女一開口就鬧人

每個人身邊總會出現過講嘢大大聲、生得面目可憎嘅女人，好多時喺佢身邊真係比死更難受！今日就同大家睇住幾個電視到經常見到嘅惡婆代表先，佢哋惡嘅功力真係各有千秋！



馬蹄露

「惡」加上「乞人憎」一定非馬蹄露莫屬，因為佢曾經憑《真情》May May一角奪得「最厭惡角色演繹大獎」，乞人憎到要拎獎真係人世間冇幾個！雖然馬蹄露咁多年嚟都冇做過主角，但如果劇集有佢出現，佢絕對搶到主角嘅Fo！



盧宛茵

早前《BB來了》Madam Lo成日對飾演新抱嘅李佳芯指指點點，其實佢又惡又難頂嘅奶奶形象一早已經深入民心，從影以嚟佢幾乎演過唔同層次嘅惡頂奶奶，早排Madam Lo為高登一篇名為《公屋．居屋．私樓》的潮文演出，白鴿眼外母一角簡直演得淋漓盡致！



林淑敏

貴為新一代惡婆，林淑敏喺《愛回家之開心速遞》已經演活「鋹雞」上司，下下叫人「垃圾」同鬧人蠢，但作為觀眾又睇得幾過癮。除咗做「大小姐」，佢都做過好多唔討好嘅港女。回顧返林淑敏選港姐時都講過佢唔介意由「臨記」做起，如今佢攞埋「最佳女配角」，「大小姐」萬歲！