《第91屆奧斯卡金像獎》公布提名,《爭寵》(The Favourite)的愛瑪史東(Emma Stone)與麗歌慧絲(Rachel Weisz)同時入圍最佳女配角,與《為副不仁》(Vice)的艾美阿當絲(Amy Adams)、《羅馬》(Roma)的Marina de Tavira與《If Beale Street Could Talk》的Regina King爭獎。



至於入圍最佳男配角的,包括《綠簿旅友》(Green Book)的Mahershala Ali、《臥底天王》(BlacKkKlansman)的阿當哉華(Adam Driver)、《星夢情真》(A Star is Born)的森伊利略(Sam Elliott)、《大老作家》(Can You Even Forgive Me?)的Richard E. Grant與《為副不仁》(Vice)的森洛威(Sam Rockwell)。