奧斯卡：《羅馬》10項提名為Netflix創紀錄

《第91屆奧斯卡金像獎》將於香港時間下月25日早上舉行,大會今日搵來巴基斯坦裔美國男星Kumail Nanjiani及女星非裔美國Tracee Ellis Ross宣布提名名單,今屆話題之一就係由奧斯卡名導阿方素古朗(Alfonso Cuarón)執導的Netflix電影《羅馬》(Roma),最後堅巴閉,與英國宮鬥片《爭寵》(The Favourite)同獲最多10項提名,領先其他電影,而且成為Netflix第一部入圍奧斯卡最佳電影的作品!



《羅馬》成為大會第10部有份爭最佳電影的外語片,如果獲獎的話,將成為史上第1部外語最佳電影,電影亦令阿方素成為史上第3個憑同一電影獲最多不同提名的電影工作者!之前僅有奧遜威爾斯(Orson Welles)憑《大國民》(Citizen Kane)、與華倫比堤(Warren Beatty)分別憑《上錯天堂投錯胎》(Heaven Can Wait)以及《亂世情天》(Reds),於一屆奧斯卡獲4個個人提名,今次阿方素憑《羅馬》獲最佳電影、最佳攝影、最佳導演以及最佳原創劇本!



第91屆奧斯卡部分提名名單



最佳電影

《黑豹》

《臥底天王》

《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》

《爭寵》

《綠簿旅友》

《羅馬》

《星夢情深》

《為副不仁》



最佳男主角

基斯頓比爾《為副不仁》

畢利谷巴《星夢情深》

威廉迪福《梵高.永恆之門》

Rami Malek《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》

域高摩添臣《綠簿旅友》



最佳女主角

Yalitza Aparicio《羅馬》

格蓮高絲《The Wife》

Olivia Colman《爭寵》

Lady GaGa 《星夢情深》

Melissa McCarthy《大老作家》



最佳男配角

Mahershala Ali《綠簿旅友》

阿當哉華《臥底天王》

森伊利略《星夢情深》

Richard E. Grant《大老作家》

森洛威 《為副不仁》



最佳女配角

艾美阿當斯《為副不仁》

Marina de Tavira《羅馬》

Regina King《If Beale Street Could Talk》

愛瑪史東《爭寵》

麗歌慧絲《爭寵》



最佳導演

史碧奇李《臥底天王》

Paweł Pawlikowski《冷戰戀曲》

Yorgos Lanthimos《爭寵》

阿方素古朗《羅馬》

Adam McKay《為副不仁》



最佳外語片

《Capernaum》(黎巴嫩)

《冷戰戀曲》(波蘭)

《Never Look Away》(德國)

《羅馬》(墨西哥)

《小偷家族》(日本)



最佳動畫

《超人特工隊2》

《犬之島》

《未來的未來》

《無敵破壞王2:打爆互聯網》

《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》



最佳改編劇本

《細說當年話西部》

《臥底天王》

《大老作家》

《If Beale Street Could Talk 》

《星夢情深》



最佳原創劇本

《爭寵》

《因罪之名》

《綠簿旅友》

《羅馬》

《為副不仁》



最佳攝影

《冷戰戀曲》

《爭寵》

《Never Look Away》

《羅馬》

《星夢情深》



最佳剪接

《臥底天王》

《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》

《爭寵》

《綠簿旅友》

《為副不仁》



最佳音響剪接

《黑豹》

《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》

《登月第一人》

《無聲絕境》

《羅馬》



最佳音響混音

《黑豹》

《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》

《爭寵》

《羅馬》

《星夢情深》



最佳美術指導

《黑豹》

《爭寵》

《登月第一人》

《魔法保姆》

《羅馬》



最佳原創配樂

《黑豹》

《臥底天王》

《If Beale Street Could Talk》

《犬之島》

《魔法保姆》



最佳原創歌曲

《All The Stars》-《黑豹》

《I'll Fight》-《RBG》

《The Place Where Lost Things Go》 -《魔法保姆》

《Shallow》-《星夢情深》

《When A Cowboy Trades His Spurs For Wings》-《細說當年話西部》



最佳化妝與髮型

《Border》

《Mary Queen of Scots》

《為副不仁》



最佳服裝設計

《細說當年話西部》

《黑豹》

《爭寵》

《魔法保姆》

《Mary Queen of Scots》



最佳視覺效果

《復仇者聯盟3:無限之戰》

《維尼與我》

《登月第一人》

《挑戰者1號》

《韓索羅:星球大戰外傳》