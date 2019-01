《第91屆奧斯卡金像獎》公布提名名單,踩過界處女主演話題電影《星夢情深》(A Star Is Born)的百變天后Lady GaGa早前失落金球影后,不過轉眼就獲人生首個奧斯卡影后提名,與導演兼拍檔畢利谷巴(Bradley Cooper)齊齊爭影帝影后!



橫掃格林美獎與金球視后的GaGa處女擔正電影就大獲好評,更首獲奧斯卡影后提名,將與連月狂掃影后獎的《The Wife》女星格蓮高絲(Glenn Close)及《爭寵》(The Favourite)女星Olivia Colman,以及《羅馬》(Roma)的Yalitza Aparicio及《大老作家》(Can You Ever Forgive Me?)的Melissa McCarthy爭獎!



《星夢情深》共獲8個提名,包括最佳電影、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角(Sam Elliott)、最佳攝影、最佳原創歌曲(《Shallow》)、最佳音響混音與最佳改編劇本。