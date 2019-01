《第91屆奧斯卡金像獎》公布提名,早前奪得金球獎最佳動畫的《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)再獲提名最佳動畫,與日本動畫《未來的未來》、彼思動畫《超人特工隊2》(The Incredibles 2)、迪士尼動畫《無敵破壞王2:打爆互聯網》(Ralph Breaks the Internet)與停格動畫《犬之島》齊齊爭獎。



另外,由加拿大華人石之予編劇和導演的彼尼動畫短片《包子》,有份提名最佳動畫短片。