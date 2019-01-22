巾幗英雄！蔡依林亂入《偶像練習生》第二季

內地選秀節目《偶像練習生》喺去年大受歡迎，造就咗NINE PERCENT呢隊當紅男團！近日《偶》乘勝狙擊，推出第二季《青春有你》，不過喺啱啱播出嘅第一集入面，最搶眼嘅竟然唔係練習生，而係新加盟嘅導師、台灣天后蔡依林（Jolin）！



其實Jolin上一季曾經以嘉賓身份亮相過，今次正式擔任舞蹈導師之餘，仲係團隊入面唯一嘅女成員，正所謂「萬綠叢中一點紅」，自不然就成為焦點所在。而甚少參與內地綜藝節目嘅Jolin對運作並唔熟悉，所以佢一上場就化身「問題少女」，每個問題都問到篤。其中佢更完全唔明白男團用語「擔當」係咩意思，直至身邊嘅拍檔向佢解釋，佢先明白「擔當」即係指團入面某樣才能最出眾嘅人，佢仲即刻搞笑咁自稱係導師團入面顏值最高嘅「門面擔當」：「我是一朵花擔當，唯一的女生，應該還是門面吧。我覺得門面好像是特別俏皮，就覺得很可愛。」



之後去到評選學員嘅環節，其中一位選手突然攞出紅玫瑰，當Jolin超期待係送畀自己嗰陣，估唔到另一位導師李榮浩居然爆冷獲得鮮花，令Jolin好失望，仲即刻扮呷醋咁話：「可惡！竟然不是送給我！」令全場爆笑。唔少網民都大讚Jolin個性活潑可愛，好適合做綜藝節目咁話。



網民有話兒：

周Dxxxny：姐太可愛了

haxxl lxu：Jolin問的很好啊！因為我也想知道haha

黃x虎：我要pick蔡依林

酸xxx拒絕：我們天后又撒嬌又賣萌~好奇寶寶也太可愛了