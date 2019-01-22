圈中好友齊爆料　Robynn澳洲舉行婚禮

組合Robynn & Kendy成員Robynn（葉晴晴）去年中公布婚訊，宣布與圈外男友Jonathan訂婚，上月入紙申請結婚，但低調的Robynn一直不肯透露何時何地舉行婚禮，但據知她昨日已經在澳洲墨爾本成婚，一班好友輪流洩「蜜」！



回禮有心思



Robynn的圈中好友都有到澳洲見證她結婚一刻，包括好姊妹Kendy、林奕匡（Phil）與太太李靄璣（Rikko）、AGA（江海迦）、Dear Jane的主音Tim、馮允謙、符致逸（Adrian）及周殷廷等人，其中Adrian上載一張一對新人遙遠站在草地上的相片，而Rikko就上載了一些環境相，隱約可以見到婚禮場地布置浪漫，一眾好友亦有舉杯祝賀，而新人的回禮禮物更是人人不同，是度身訂造的lego公仔，認真有心思！據知一對新人舉行婚禮後，2月會在香港補擺喜酒。



AGA喜事成雙



另外，有份出席的AGA亦有上載身穿tube top在草地上的相片，原來昨日亦是她的生日，故她留言「double happiness」及「perfect birthday」，今個生日特別難忘！而Rikko亦有上載與Phil的甜蜜照片，搞笑的是，Phil、Tim、馮允謙、Adrian及一位朋友chok爆合照，笑言組成了男團！