【開處男騷】洪嘉豪唔敢搵張敬軒做軍師

於叱咤頒獎禮奪得新力軍金獎的歌手洪嘉豪，今晚化身駐場歌手，在灣仔一間西餐廳開小型音樂會自彈自唱。他表示之前有以類似形式開過騷，但正式出道後則是首次。開騷期間有觀眾邊食邊聽歌，洪嘉豪被問到看見歌迷進食會否感到肚餓？他笑言唔會，因為開騷前會食少少嘢打底，續指今晚唱畢去年推出EP《CURIOSITY》內的5首歌，另外加4首特別挑選的歌曲，他表示：「有揀偶像方大同嘅歌，好少以Full Band形式表演。」



問到他奪得新人金獎後，開音樂會否有壓力？他謂反而是一個鼓勵及動力：「估唔到真係有人聽我嘅歌、支持我，上年出咗一隻EP，有5首歌，希望每年都Keep到呢個數量，再做得更好、進步更多。」問到出新歌會否問好友張敬軒的意見？他表示問監製比較多，因為私下好少機會見到張敬軒：「最密都係頒獎典禮嗰幾日見到，如果搵佢就驚會打擾到佢。（你之前話想唱合唱歌？）希望自己成熟少少嘅時候先。」問到會否想開一個正式音樂會？他坦言想，不過要暫時先儲歌：「起碼要儲20首，所以一年出5首歌，開一個騷勉強要用4年嘅時間，但呢啲急唔到，要一步步嚟。」