由溫子仁執導、荷里活大隻男星Jason Momoa主演的DC超英片《水行俠》(Aquaman)於全球大收旺場,被稱為拯救DC電影的話題作,而電影近日於內地更衝破20億人民幣(約23億港元)票房,成為繼《狂野時速7》(Fast and Furious 7)、《狂野時速8》(The Fate of The Furious)以及《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers:Infinity War)後,第4部破20億人仔票房的荷里活進口電影。而當中最收得的電影,暫時仍為《狂8》,埋單收約26.7億人民幣(約30.7億港元)。