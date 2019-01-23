夠專業！Jimin@BTS個唱跣低即興加舞步

人氣席捲全球的韓國爆紅男團防彈少年團（BTS），日前在新加坡舉行巡迴演唱會，唱到《DNA》時，成員Jimin因為地面濕滑，在跳舞途中跌倒地上，整個躺在地上，嚇親成員和粉絲，不過Jimin很快就坐起身，更即興跳出其他舞步，然後站起身繼續演出，不少粉絲及網民見到網上流傳的演出影片，都大讚Jimin夠專業及應變能力好，並希望工作人員可以確保BTS的安全，確認清楚舞台的環境。



而成員Jungkook日前與透過官方粉絲網跟粉絲互動，期間談到關於洗衫的話題，有粉絲問到Jungkook用哪個牌子，Jungkook便說出他用的柔順劑名字，立即掀起搶購潮，而Jungkook前日就透過Twitter寫道：「ARMY（BTS粉絲名）們...我的柔順劑快用完，要買了...但全部都賣完了 #ARMY真厲害。」



另外，收錄了BTS於去年8月在首爾展開的巡唱紀錄片《BTS World Tour Love Yourself in Seoul》將於周六（1月26日）在港、韓等全球多個國家及地區同步上映，而戲院方面近日宣布增加1月28至30日共6場的ScreenX場次，戲票已於昨日公開發售。