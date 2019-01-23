東方日報C1：童童越級挑機　鬥舞木村

日本萬人迷木村拓哉當年與樂壇天后王菲因電影結緣，15年後竇靖童（童童）代替媽媽與木村續前緣，兩人跨代攜手拍攝廣告，童童更大膽向前輩挑機鬥「舞」功，木村則反過來耍冧功，來一招「壁咚」童童，兩人好戲連場鬥Chok。



46歲日本男神木村拓哉當年跟王菲合演港產片《2046》於2004年上映，事隔15年，木村與王菲女兒竇靖童合作拍攝服裝廣告，兩位主角昨日一身牛仔Look裝扮現身東京記者會。廣告片中木村跟童童在一架列車內對望打量，童童挑機問：「最近沒跳舞吧？跳一個看看。」木村即Chok爆除低黑超，露出得戚笑容，然後將列車的扶手當作吊環，引體上升表演一招凌空360度後空翻，動作完美利落，童童睇到拍手大讚：「還成吧！」之後，木村對童童來招「壁咚」，卻遭對方一手推開，兩人隨即再埋身鬥跳。



即學即跳前輩鼓勵



席上，童童坦言收到與木村合作的邀請非常驚喜及意外，亦覺得好榮幸，畢竟對方是紅遍亞洲的天王，廣告中她向木村「挑機」比舞，第一次跳舞的她說：「我沒跳舞基礎，只是拍攝前一日花兩小時跟老師學了幾次，所以拍攝當天我非常緊張，以為完成了可以鬆一口氣，料不到導演突然要我們跳一段Solo，木村跳得非常好，我真的非常緊張！」不過，她指前輩很親切，鼓勵她又照顧她，希望日後再有機會合作。問到可有看過木村的作品？童童說：「可能小時候見過他也不定啊，不過我的記憶力一向很差，小時候很多事也忘了。木村令我最深記憶是電影《2046》，另外他拍的口紅廣告也令我非常難忘。」



下巴紋身消失



至於木村提到與童童合作時說：「我曾與她的媽媽合作拍戲，今次跟童童合作，令我勾起不少回憶。」他曾經見過童童小時候的照片，沒想到這麼快長大成人，更大讚她有藝術家的天分及氣質，舞也跳得很好，兩人合作愉快。被問到在廣告片中與童童是甚麼關係，木村想了想笑說：「我也不知如何形容，也不知道是甚麼關係，我又跟她媽媽合作過，現在就跟她合作……哈哈，總之感覺很親切。」童童就笑言是非常微妙的關係。



此外，童童下巴位置本有一條直線紋身，在廣告中卻消失了，據知廣告將會在亞洲區包括內地播放，由於內地廣電局限制頗多，估計她自行用化妝遮蓋紋身，正如去年她亮相其母王菲主持的《幻樂之城》節目，下巴的紋身同樣消失。其後，木村在微博上載與童童在後台扮鬼臉的合照，童童也有轉載並以「溫暖的木村」來稱呼他。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/

