捲小三疑雲！體操女神江鈺源疑色誘閨密老公

中國女子體操隊一向予人美貌與實力兼備的感覺，08年北京奧運中國隊首奪女子團體金牌，成員之一江鈺源正是其中一位代表。去年碩士畢業的江鈺源一直被網民譽為「大眼美女」，不過近日卻捲入一宗桃色醜聞！



日前有名為「海洋律師LAW」的網民在微博爆料：「體操奧運冠軍當小三，插足破壞閨密家庭，色誘洗腦海歸男，砸錢，布局設套，栽贓陷害閨密猛潑髒水只為逼其主動離婚！實錘、實錘、實錘！先上前菜，續有猛料。」該爆料者暗示「猛料」包括「各種18禁姿勢」，似乎預告將有床照曝光，而且爆料者現時公開的「前菜」，包括疑似江鈺源與有婦之夫的淫賤對話，亦足夠成為近日中國體壇最熱門話題。



爆料者公開的微信對話截圖中，江鈺源的名字為「xsjyy」，意思為「小三江鈺源」，微信內容極之露骨大膽，包括「等着我去強姦你」、「射嘴裏」等等，又教對方要「先拖着，她着急了會來跟你離婚」。爆料者同時公開了江鈺源的機票，時間、地點均與微信心對話吻合，並有一張疑似為江鈺源的裸背照。



網民發現，閨密身份為廣東體操隊女教練唐健，她曾於2017年11月1日(江鈺源生日）在微博發文：「小三今天是你的生日，希望你能學會行為檢點，我們的事還沒完呢，勸你夾起尾巴做人，別沒完沒了挑戰我的底線。」

