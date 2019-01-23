周星馳讚平靚正　陸永C君聲演有錢收有嘢學

笑匠周星馳執導的賀歲新作《新喜劇之王》在大年初一上映，繼黃金組合「柳飄飄」的張栢芝後，周星馳邀請了組合農夫為新戲角色聲演。眾所周知，陸永（陸永權）和C君（鄭詩君）幽默搞笑，轉數又快，與星爺的第一次合作已經一拍即合，聲演時大放笑彈，當他們見到周星馳親筆簽名的摺櫈時，爭住要攞番去珍藏，又扮海報中的人物擺甫士影相，更和周星馳一齊攞住張摺櫈合照留念！周星馳不時與陸永、C君搭晒膊頭，工作過後更大讚兩人「平靚正」。



農夫今次分別為兩名戲中角色配音，C君形容自己的角色是一名過氣演員，而陸永則說：「我聲演導演，戲入面C君配嘅角色就要拍我套電影，詳情節咁就要入戲院睇喇。」以往多次與嘟嘟（鄭裕玲）合作的農夫，今次要面對出名嚴厲的周星馳，反而笑說：「講惡係冇人類可以同嘟姐媲美，星爺都冇鬧過我哋，其實佢對我哋太仁慈。」



二子更難得正經地分享從周星馳身上學到甚麼，C君說：「星爺會循循善誘，不斷問你意見，畀我哋自由發揮，所以會喺佢嘅提問當中學到嘢。」陸永更讚歎：「星爺有時會為我哋示範點配，同一句都可以有好大分別，賺咗好多經驗。」