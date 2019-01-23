【炒車養傷中】麥明詩撐拐杖陪隊友抵越南

藝人麥明詩（Louisa）為慈善踩單車到柬埔寨，點知日前去到廣西時發生意外炒車落地，要急送當地醫院求診。經醫生檢查後，證實只係拉傷肌肉，但要休養7日先可歸隊。



今日嚟到第11日，Louisa嘅隊友潘梓鋒繼續長征，而Louisa雖然暫時休戰，但佢都有喺社交網上載同隊友嘅合照分享團隊精神。相中Louisa兩手撐住拐杖，佢留言：「Day 11 雖然我暫時踩唔到單車，但係點都會陪住班隊友。今日我地（哋）終於完成中國部分，踏入越南邊境喇。講笑咁講，佢地（哋）有兩轆，我都有兩碌！一踏入越南，就梗係即刻衝去食番碗正宗pho，呢碗大概hkd 8蚊，香港食就至少要$80喇。」



Louisa又話見到隊友踩單車會好心癢：「其實望住佢地（哋）踩，真係令我好心癢，好想落場。不過唔緊要，我搵到我另一個崗位，就係做佢地（哋）嘅攝影師。」佢仲話：「尋日嘅路係自開始以黎（嚟）最辛苦。首先過關同搬行李已經用咗好多精神同力氣，入到越南好大風，而且佢地（哋）嘅路比起中國起伏多好多。今日係第一次佢地（哋）要踩到入黑。全程145km，由今早離開酒店過關係GMT+8 8am，去到越南GMT+7 7pm，足足12個鐘先去到住宿。講真，如果我踩，我都冇信心踩得完今日嘅路程。」



最後佢交代最新嘅身體狀態：「Update下（吓）大家我依家嘅身體狀況，精神好好，不過左邊向側同向後都提唔到腿。擦傷嘅傷口都仲幾新鮮，可能要休息多幾日。不過每日都比昨天好，大家不用擔心我，我擔心我架單車多啲，希望佢冇事。」



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