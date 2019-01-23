【避談係咪處男】許廷鏗畀巴西妹突襲啜爆

歌手許廷鏗（Alfred）於旺角為3月舉行的「許廷鏗再見智慧齒演唱會2019」舉行記者會，席間他表示個唱海報的唇印概念來自林海峰（Jan），並自爆Jan曾表示「大家以為你係處男」，故大會突安排一名外籍女郎登場，主動向Alfred獻吻，全場嘩然，當事人更顯得相當尷尬。



Alfred受訪時表示仍「驚魂未定」：「未試過同外國人有咁親密嘅行為，亦未試過咁多人、咁公然，連螢幕初吻都未有，我Dry足8、9年喇。本來以為呢啲行為最多留喺紅館。（咁現實中有初吻啩？）中學同鄰校女生，不過真係好尷尬，頭先台後我同個女仔講『Welcome to Hong Kong』，佢原來嚟自巴西。」談到「處男」問題，許廷鏗未有正面回應，只笑說：「咁我都係有人生閱歷嘅人。（好多經歷？）有啲啦。（快啲脫單？）都係紅館行先，要諗都四月後拍喇。」



記者會上，汪明荃、鄭裕玲、謝安琪等拍片支持Alfred，謝安琪更搞笑謂：「你仲食肥膩嘢唔操弗自己？咁我就攞藤條『fit』你！」Alfred笑言：「佢好好，亦係個好成功嘅例子，生完好似冇生過咁。（你食好多嘢？）係，不過都瘦咗，差5磅就達標。」他謂要多謝一眾圈中好友的幫手，又表示會「投桃報李」：「佢哋嚟睇牙隨時都得！」