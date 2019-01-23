黑Bra配黑絲！黃智雯自覺坦蕩蕩

藝人黃智雯（Mandy）以黑Bra及黑絲性感出席活動，令現場升溫！Mandy解釋平時好少咁性感：「其實時裝同內衣係可以配襯，過多幾年就冇咁嘅勇氣，就好似我之前參加真人騷節目，試多啲唔同嘅挑戰。」講到今日一身打扮，男友有冇過目？佢話：「冇，都係工作，出到嚟感覺係健康性感。（佢唔理你？）冇特別畀太多意見，佢好尊重我嘅工作。」



講到依家播緊Mandy主持嘅真人騷節目《一個因去跳舞》，問到拍攝嗰陣係咪好辛苦？佢話：「係呀，唔止一個節目咁簡單，係去體驗同感受呢件事，當中仲有克服同經歷。」講到香港有好多藝人出道都好似一張白紙，冇乜接受訓練，相比韓國會唔會覺得唔專業？她說：「唔會，我都好尊重韓國人有系統嘅訓練，香港藝人都有佢哋嘅特色，所以當自己係小學雞，仲係BB班。」而本身有舞蹈底子嘅佢，學跳舞時畀老師話，會冇唔習慣？佢話：「都有，但嗰時要放低藝人身份，以前學跳舞，都好似白紙咁畀人評論，所以拍完呢個節目覺得好坦蕩蕩，好Refresh咁畀大家睇。」



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