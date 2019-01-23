【BB好腳頭】Cara G.盡媽媽責任努力搵銀

名模Cara G.與Ana R.現身大埔超級城出席《金豬報喜迎新春》活動，Ana R.指新年願望希望小朋友永遠開心，Cara G.則望BB健康出世。談到農曆新年將至，二人有何慶祝活動？Ana R.表示會與家人和朋友搞BBQ派對：「大家會整中菜，而蒸魚同埋水餃係我最愛，不過今年冇時間包，要等下次，同埋囡囡好鍾意豬仔，所以都會同佢整啲豬仔裝飾過新年。」又透露唔會計劃再生B，兩個夠晒數。



Cara G.指因早前聖誕要陪親戚，希望新年可以與自己家人度過：「諗住去沙灘camping。（驚唔驚天氣太凍？）唔會，因為依家大肚成日都會覺得熱，之前去camping熱到要出去個帳篷透氣。」問到認為BB會否帶畀佢福氣？她說：「當然，所有嘅小朋友都係上天畀嘅祝福。（會唔會覺得佢令你有多啲收入？）邊個唔想有多啲錢，不過唔會有壓力，因為搵錢係媽媽責任。」



至於談到早前經濟有困難，Cara G.自言儲錢好叻：「只係我生咗BB後要坐月到時會冇收入，不過都會接Freelance工作加上我好識得儲錢，生活應該冇問題。」