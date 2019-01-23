講電話畀阿媽偷聽　佘詩曼賽車夢告吹

藝人佘詩曼到澳門新濠影滙舉行的全球首個以超級電動車為主題的大型室內特技匯演《狂電派》開幕首演禮，阿佘穿上閃爆銀色連身裙型Look現身，她稱在場表演者都好專業，亡命演出，好期待欣賞。大家指阿佘出命手車「好辣」，曾將座駕撞到報銷，她笑言：「OK啦，我鍾意揸車係因為速度感，但香港有好多『影快相』，所以都唔敢咁快。」



太盡力會好危險



問到可曾試過被扣滿分停牌？她尷尬笑道：「試過一次。」會否試賽車？她說：「幾年前嘉樂仔（錢嘉樂）都有叫我玩，自己都有啲興趣想試吓，點知因為被媽咪偷聽到我講電話，於是媽咪就唔准我玩。其實我都好想試吓，又怕自己太全力以赴，太盡力會好危險。」阿佘又指賽車要時間練習，但她現時沒時間，希望遲些可以嘗試，而她曾上過一堂學「飄移」，雖不算熟手，但感覺很好玩。



唔強求角逐影后



講到金像獎，問到可有信心入圍角逐影后？阿佘說：「如果入圍都好開心，但唔強求。」提到曾合作拍攝劇集《延禧攻略》的吳謹言被評戲屎？她即說：「點解咁講呀？佢係一個好努力嘅演員，好畀心機，進步好大，又會接受人意見，係一個好好嘅對手，佢始終仲係幼嫩，需要畀時間同空間進步，我都做過新人，現實係好現實，始終演戲係需要經驗累積。（向你請教？）我哋拍戲都會坐埋一齊傾偈嘅，都會聽我哋意見。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

