余文樂撐《狂電派》：最Top特技人先做到

藝人余文樂到澳門出席新濠影滙舉行的全球首個以超級電動車為主題的大型室內特技滙演《狂電派》開幕首演禮。問身為代言人可會上陣飛車顯身手？阿樂坦言：「唔會喇，太危險，自己又冇時間綵排，呢個演出係需要好多時間去排練。（仔細老婆嫩要錫身？）唔關事，始終呢啲騷係有危險，加上今日係首演，係好重要，加埋冇時間練，呢啲演出係需要好Top嘅特技人先做得到。」阿樂表示有帶母親來欣賞，但太太要湊仔就沒有到來。雖然不飛車，但阿樂稱因他是代言人身份，所以會有一個特別方式出場向大家打招呼。



湊仔好似苦戀咁



另外，阿樂因前晒親子相，在IG分享幫兒子洗白白的照片？他謂：「係呀，尋日先同阿囝沖涼完涼，同佢喺浴缸沖涼，佢依家開始百厭，老婆都湊得好攰，所以，同佢放電，等佢夜晚唔會咁曳。」



問現都會不捨得離開囝囝出埠開工？他自嘲中口卦：「之前未結婚前，就叫一個結咗婚嘅朋友去旅行，對方唔肯，話要陪個仔，結果到自己做咗爸爸就好明白嗰種感受，依家成日同個仔Face Time，好痛苦，好似苦戀咁，依家盡量揀啲戲都唔出埠嘅，之前每年差唔多11個月都出外拍，依家要揀啲戲喺香港先會拍。」



唔知陳貝兒撞車



講到日前陳貝兒的白色保時捷被撞車尾，阿樂和太太剛經過回頭看熱鬧，卻被拍到阿樂未上前「施援手」？阿樂解釋：「當時的而且確見唔到係佢，因佢背住企，我只知係撞到架跑車，我哋就等緊司機嚟接，但唔知被撞嘅跑車就係陳貝兒嘅。」