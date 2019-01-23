囡囡百日宴　陳柏宇畀魔術師任點娛賓

歌手陳柏宇（Jason）去年9月榮升爸爸，與太太符曉薇（Leanne）平安誕下愛情結晶品Abigail，昨晚他為女兒設百日宴慶祝，並邀請了逾200位親朋好友出席。Jason透露原本百日宴應該在早前舉行，可是因為工作和行程排滿檔，實在難以分身，所以才延遲囡囡的百日宴。



Abigail勁乖任抱



長得精靈可愛、穿着格仔Look的Abigail相當乖巧，一登場便任由來賓抱，完全不哭鬧，逗人喜愛，Jason和Leanne也難得「鬆一鬆」，放心將囡囡交給親友照顧，自己則可以好好招待朋友。Jason和Leanne雖然打扮隨意，可是設宴時卻花了不少心思，他們特別訂製一個幾層高的蛋糕給囡囡，牆上亦掛有寫着Abigail名字的霓虹燈，Jason笑言要將它掛在囡囡將來的房間中。



貼心安排遊戲空間



席上，Jason夫婦請魔術師到場表演娛賓助興，他們也有上台參與，Jason更擔任魔術師的助手，任對方「舞」，眾人都玩得很開心。Jason夫婦又考慮到席上有不少小朋友賓客，所以特地安排遊戲空間，讓小朋友們可以盡情玩樂。



成功「戰勝睡魔」



百日宴開席時，正值Abigail平常的就寢時間，不過她成功「戰勝睡魔」，努力提起精神，跟着父母到每一枱與親友們合照留念，Jason都忍不住讚囡囡乖巧，他又指已經好久沒有這樣輕鬆的與家人朋友敍舊閒談，所以自己都玩得很開心。



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