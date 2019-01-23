孫楠送女讀國學惹熱議　教育局：非正規學校

內地歌手孫楠與第二任妻子潘蔚近年從北京搬往江蘇徐州，並以每月700元（人民幣．下同，約823港元）租住一單位，同時安排女兒入讀當地一間每年學費高達10多萬元的「國學學校」華夏學宮。不過徐州教育局指，該校並非正規學校，只能當一般培訓看待，認為學生應上義務教育學校，事件引起一時熱議。



潘蔚曾表示，女兒曾入讀國際學校及正規學校，惟因她荒廢學業，最終與丈夫決定送她入讀華夏學宮。不過對於學校背景及辦學資格，過去曾備受質疑。華夏學宮官網顯示，學校除了教授中國儒釋道等傳統名着，另傳授琴書、女紅、茶道等漢學文化，惟被網民指課程與現實社會脫節，甚至是「偽國學」。



校方回應指，這是「大家理解的不同」，他們只着重培養學生傳統美德。目前學校設有小學、初中及高中教育，高中課程一年學費則逾10萬元，且有沒學歷，更不能參加高考。雖然如此，但每年夏季該校至少有2,000人報讀暑期班，待學生完成課程後，更可考慮上全日制的初高中課程。



資料顯示，華夏學宮為民辦非企業單位。徐州教育局指，華夏行宮雖然有老師有教師資格，惟非每位都具備，且國學教育並未納入官方教育制度內。當局強調，學生若在義務教育年齡內，必須上正規學校上課；另將就事件調查。