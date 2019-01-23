張家輝洗底晒普通話　劉青雲自認天生明星樣

由張家輝、劉青雲及林嘉欣主演的英皇電影《廉政風雲 煙幕》，明天（24號）才開始在戲院進行預售，不過戲迷反應非常熱烈，相信不難在一眾賀歲片中「突圍而出」。而今日台前幕後雲集北京造勢，三位主角加上演員方中信、陳家樂和常倩，導演麥兆輝以及英皇集團主席楊受成博士等紛紛亮相站台，將現場氣氛炒熱。



影帝爆笑彈



席間電影終極預告及製作特輯率先曝光，電影公司更特意斥巨資以CG技術，讓現場人士重溫年青時青雲與家輝的樣貌，兩位影帝發揮搞笑本色，互評對方的長相。當「回春版」青雲及家輝登場時，台下不少媒體即表示二人「現在更帥」，然而當兩位主角見到「21歲的自己」時，即不禁調侃一番，青雲笑謂：「家輝真的很特別，看他年青時長相，真無法想像到他現在的模樣。我就很簡單，一看就知是『明星樣』。」家輝即接口：「我年青時樣子長得比較憤怒，而年青的青雲就比較天真和善良。」



張家輝普通話有進步



曾因普通話不靈光而被冠以花名「渣渣輝」的張家輝，竟然成功為自己作「大平反」！發布會上互動環節時，一眾演員玩「對聯遊戲」，家輝竟字正腔圓，更搞笑問台下傳媒謂：「這次聽懂了嗎？」惹得哄堂大笑。另外，現場重現戲中青雲接「太太」嘉欣飛機時，印有「老婆」字樣及「哈巴狗」圖案的紙版，嘉欣更要求青雲與紙版合照，她笑着解釋：「他與哈巴狗很像，特別是那雙眉毛。」而方中信站在青雲身邊合照時，亦被現場搞笑氣氛影響，突然瞪眉弄眼又舉V，相當「調皮」。