嬲到除耳機！張藝興爆Seed鬧喊練習生

選秀節目《偶爾練習生》之前喺內地Hit到爆，仲培養出人氣組合Nine Percent，備受粉絲熱捧。而作為節目第二季嘅《青春有你》本月21日開播，依然有100位練習生透過各種歌舞比併爭奪出道名額。第二季導師陣容星光熠熠，除咗繼續有韓國男團EXO中國籍成員張藝興（Lay）、饒舌歌手歐陽靖（MC Jin）及李榮浩坐鎮之外，仲新加入台灣天后蔡依林（Jolin）、艾福杰尼等人。而節目首日開播就已經有爆炸性畫面，相當有睇頭！



事緣節目內有一組練習生登台接受考核評分，不過四位男仔嘅表現差強人意…佢哋選擇唱跳加Rap嘅表演方式，但就唱到走音兼甩Beat，舞步又唔齊，搞到啲導師皺晒眉又除埋耳機，似乎對表演感到好失望。其後導師紛紛將四位男仔評為最低嘅F等級，作為製作人嘅Lay忍唔住爆Seed：「你們有沒有想過當一個偶像、當一個歌手，需要具備的一些責任跟他們的實力的條件？我真的沒有感覺到一點你們對舞台的熱情，跟對舞台的這個尊重！這是你們的全力了嗎？」其中一位練習生被鬧到喺鏡頭前喊埋出嚟。



而另一位練習生因為熱愛Rap，上台時大讚MC Jin，但當佢表演自認最拿手嘅Rap時就嚴重失準，Lay當堂聽到發火：「每個人過來都說他自己想做說唱歌手，愛奇藝有一檔說唱的節目，如果你們真的都想做說唱歌手，可以去那個節目。」Lay表示呢個節目係選男團，唔明白點解有人標榜自己熱愛Rap，又要走嚟選秀，佢覺得練習生如果唔了解節目嘅意義，就無謂參選，仲開口問啲練習生：「為甚麼要來這裏呢？」睇嚟今次真係激得佢好緊要！