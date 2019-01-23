唔怕跪玻璃？G.E.M.男友公然攬女！

歌手鄧紫棋（G.E.M.）事業發展順利，同造型師男友Mark Ngai感情穩定，可謂愛情事業兩得意！不過，Mark今日喺IG上載一張攬女嘅慶生相，相中人卻唔係G.E.M.，即時嚇親一班粉絲！Mark仲將手搭喺對方膊頭上，狀甚親暱…唔怕女友嬲豬扭耳仔咩？原來，Mark今次係同胞妹魏韵芝（Joyce）慶祝29歲生日，佢仲搞笑扮係細佬留言：「Happy Birthday to my older sister！！😉🎈🎉」



講番壽星女魏韵芝，佢嘅來頭一啲都唔嘢小，除咗外公係關之琳前夫王國旌外，仲畢業於英國倫敦政治經濟學院法律系，更取得香港中文大學法律學院法學專業證書，曾任職律師。2016年，佢放棄律師工作毅然參選港姐，可惜二十強止步。之後佢加入無綫，喺《東張西望》入面介紹夏天降溫產品時，因為用濕紙巾抺汗而受到關注。近年，佢亦有參與拍攝《美女廚房》，喺入面擔任「美女學徒」。



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