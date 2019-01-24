【閨蜜睡房】尚羚發力追龍鳳B　老公驚驚

尚羚（Sherine）身兼多職，先後在馬來西亞及香港兩度參加選美，目前除了是爵士歌手又是瑜伽老師，其夫阿正（馮庭正）則是樂隊RubberBand的隊長兼結他手。Sherine應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》邀請擔任嘉賓，與主持人李惠儀（Kiwi）分享與阿正的甜蜜生活。



考孕婦瑜伽牌



她指老公最支持她追求音樂夢，終於令她夢想達成，兩公婆不時在家中Jam歌，尤其是當她有演出，她笑說：「佢就被迫同我練歌囉！」剛踏入結婚3周年，Sherine坦言有跟老公傾過「造人」計劃：「我想生Twins，最好係龍鳳胎一次搞掂，但佢聽到好似有啲驚。」早前她更特別去考孕婦瑜伽牌，除了可以教授，將來自己懷孕亦會有用。



讚阿正夠浪漫



選美出身的她樣靚身材正，原來阿正並不介意她着得性感，甚至喜歡她作性感打扮，Sherine笑說：「我老公真係有啲怪，佢好鍾意帶我去買衫揀衫，佢有時會要求我着靚啲。」她大讚阿正是個浪漫的人，曾在情人節親自為她下廚，當年更在瑞士雪山向她求婚，十分驚喜。想知道更多她與老公相處之道， 記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！