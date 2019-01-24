楊峰搵老友拍MV　仙樂都勁驚拜年被催婚

歌手楊峰邀請多位藝人出席其歌曲《契媽》MV拍攝，包括顏仟汶、仙樂都、喬寶寶、楊詩韻以及少女頻道的兩位成員林語晨和溫曉平。仟汶笑言近期無事忙，在新春期間前與朋友飲飲食食，但初十後便忙於到內地拍劇集，相信需留在橫店至少兩個月。



喬寶寶唔夠女善信爭



近期忙於幫無綫拍劇的喬寶寶，春節期間遠赴美國登台，他說也曾經嘗試到黃大仙廟爭上頭炷香，可惜身形健碩的他也不夠其他女善信爭，不過相信只要誠心向善，就可以心安理得。



小師妹表現最好



而仙樂都直言最怕拜年，因為每次都被親人催促她結婚，她揚言在40歲前必須生小孩子，可是現時連追求者也沒有。她在拍攝前，已經直奔到黃大仙廟內求姻緣籤，希望盡快尋得良緣。而少女頻道的兩位新小師妹溫曉平，林語晨平日跟艾美琦到內地登台，能歌善舞，所以在MV拍攝過程中，她們是表現最好的兩位。



少女現場打氣



楊峰在拍攝過程中，竟然引來一班少女留在現場為他打氣，後來才知道，原來楊峰改編的歌曲《成都》，在內地網絡上曾經熱播。



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