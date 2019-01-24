【未嗌Cut唔停得】吳謹言玉背爬滿蠍子

自從上年套熱爆全球劇集《延禧攻略》播完之後，唔少劇迷都囉囉攣，好彩轉頭就話吳謹言孖聶遠同埋《延禧》班底拍套《皓鑭傳》喺今年播，正當大家滿心歡喜等待時，就傳出吳謹言喺劇入面睇住阿媽死淨係識嗌唔識流眼淚被批戲屎嘅消息！近日網上流傳出一組劇照，似係想幫吳謹言平反，內容係佢背脊爬滿蠍子嘅劇照，全部都識郁好生猛，佢完全無視一堆蠍子喺背脊爬，繼續演佢嘅戲，唔少網民睇完都讚佢夠晒專業！



睇到呢度，好多人都會諗啲蠍子一早就剝咗牙拆咗尾唔會有危險，不過細心啲睇相，就會發現喺現場負責控制蠍子嘅工作人員竟然係戴住厚厚嘅手套，即係話呢啲蠍子係有攻擊力會傷人！吳謹言揭開件衫露出膊頭同背脊，任人將一堆蠍子倒落身上，當中係完全冇嘢保護直接同皮膚接觸，真係睇見都打冷震！而劇情去到最後，兩位侍女上前用衫袖幫吳謹言拍走蠍子，其中一位侍女不停拍吳謹言個頭，相信係有蠍子捐咗入佢啲頭髮入面，雖然係咁但係吳謹言都冇理會繼續演戲，呢個畫面同《喜劇之王》尹天仇嘅理念「一日未嗌cut都要演落去」有異曲同工之妙。



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