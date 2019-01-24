凱撒獎提名公布　《浮沉大叔》掃10項提名

有「法國奧斯卡」之稱的44屆凱撒獎將於下月22日舉行，而提名名單昨日公布。結果，法國演員導演吉爾斯萊勞奇（ Gilles Lellouche）執導的賣座喜劇《浮沉大叔》（Sink or Swim）以及《監護權爭戰》（Custody）各獲最多10項提名包括最佳電影以及導演而暫時領先！



此外，喜劇《談談情，補補鑊》（En Liberté）以及華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與積佳蘭賀（ Jake Gyllenhaal）合演的新片《淘金殺手》（The Sisters Brothers）亦各獲9項提名。而最佳新女演員方面，荷里活男星尊尼特普（Johhny Depp）模特兒女兒Lily-Rose Depp憑浪漫喜劇《A Faithful Man》獲提名。至於最佳外語片方面，日本導演是枝裕和的《小偷家族》、波蘭導演Pawel Pawlikowski的《冷戰戀曲》（Cold War）以及黎巴嫩的《星仔打官司》（Capernaum）繼奧斯卡之後再獲提名。