點解嘅？張達明新片上畫　剪咗羅家英

藝人張達明現身電台宣傳自監、自編、自演的本土電影《家和萬事驚》，表示電影今日正式上畫非常興奮，不過坦言上映時間有「輸蝕」：「呢個時間點有啲困難，新年前啲觀眾都好忙。（喺賀歲檔期播有冇票房壓力？）呢層就唔係喺我擔心嘅範疇，冇壓力、有信心，鍾意睇好戲、睇好演員就會睇，今次有好多巨星演出，包括有吳鎮宇、袁詠儀、古天樂、黃秋生、江美儀等等。」續自爆剪去有份客串的羅家英演出部分：「係呢度要同佢講聲對唔住，因為部戲太長後尾剪咗佢個Part。」



講到今年賀歲電影競爭甚大，他表示都有留意「對手」：「例如周星馳，最強係佢啦！仲有祖藍（王祖藍），多啲競爭係好事，香港應該熱鬧啲！」再指今次電影原劇本來自26年前的創作的舞台劇：「加咗好多唔同場景、電影角度，又現代化咗，希望今次講嘅家庭、住屋同僭建嘅問題會令大家有共鳴。」



問到可會想將這部本土電影帶至其他市場？他興奮指都想：「眼見巴黎、法國嘅年輕人都冇屋住，要住頂層劏房。（之前透露同美國電影公司簽約，電影內容係相關題材？）係另一Topic，不過未係可以披露住。」