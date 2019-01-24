20年心路歷程！祖兒2019第一主打歌「遇險」

樂壇天后容祖兒（Joey）入行至今整整20個年頭，為迎接下半年舉行的20周年演唱會，推出全新廣東歌《一種永遠》，作為2019年第一首主打歌，歌詞內容令祖兒回想起堅持了20年夢想的心路歷程。



長時間處於同一個工作環境、同一種態度，去追尋自己理想及目標，要保持這份毅力同決心並非易事，她說：「呢首歌對我嚟講絕對係代表現階段自己心態嘅一首音樂作品。」歌曲製作期間亦發生了一件趣事，一首以「Output1-2」（軟件自動默認檔案名）為名的DEMO，放在監製舒文的工作室多年，由於沒有任何創作人資料，沒有辦法開始下一步創作，雖然一直有找DEMO擁有人，不過一直找不到。正想放棄的時候，剛巧祖兒想找舒文合作新歌，舒文覺得這首沒有人認領的「Output1-2」無論曲風、編曲都好適合做祖兒2019年的序幕曲，於是一拍即合。



歌曲亦令祖兒回憶起過往音樂旅程的各種階段，還藉自身經歷向追夢者勉勵，只要堅信保持熱情堅持落去，就有奇迹發生。除了舒文，編曲亦找來日裔音樂人波多野裕擔任。

