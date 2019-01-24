遭冒名開社交網呃粉絲　鄭伊健發聲明澄清

藝人鄭伊健近日閉關，積極練歌和綵排，為下月24日在紅館舉行的一連六場個人演唱會作準備，但昨日獲知有A貨社交網帳戶，疑冒認他騙粉絲，所以發聲明澄清。據知有粉絲收到一個名為「EkIn Cheng」的社交網平台傳來的私信，冒認伊健要求該粉絲代處理重要文件，並以20%利益作為酬勞。



仲用緊飛鴿傳書



對方聊天內容，一時話自己正在做「巡迴」，一時話自己去了「旅遊」，疑點重重，精明粉絲立即分辨出是A貨。伊健所屬的公司代表林珊珊獲知此事後，除即時向平台檢舉，並發出嚴正聲明，以正視聽。澄清伊健是絕對不會要求粉絲代為處理任何事務，希望粉絲留意，避免受騙。鄭伊健回應：「一睇寫咁多字就知唔係我啦！我好感恩我啲粉絲咁醒目，有懷疑就即刻通知我公司處理，大家咁乖，我會更加努力練歌同排舞，演唱會時仲有驚喜畀大家！（咁你有冇用公文包㗎？）公文包？我個袋得支水同遊戲機㗎咋，依家人大咗，身外物唔見咗就算。（平時有冇同粉絲聯絡？）我哋仲用緊飛鴿傳書㗎！」



鄭伊健所屬公司發聲明表示鄭伊健只有以下官方認可之網絡平台帳號：

- Facebook : Ekin Cheng 鄭伊健 @EkinChengOfficial

https://www.facebook.com/EkinChengOfficial/

- IG : ekin_cheng_official

- 微博: 鄭伊健（有微博官方認證的）

除以上官方認可之網絡平台帳號，任何以“Ekin Cheng”及/或“鄭伊健”名稱所開設的網絡平台帳號均非鄭伊健或其公司授權的帳號。



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