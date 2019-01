藝人黃心穎尋日30歲生日正日,連日嚟佢都有同朋友慶祝,仲搞埋校服派對,男友馬國明都有在場。



不過正日心穎就留番同屋企人過,尋晚佢喺社交網上載多張同父母、三位家姐等親人嘅合照,其中一張相黃爸爸同黃媽媽仲齊齊錫錫心穎,真係好溫馨!心穎留言:「1.23 對自己說聲生日快樂!以前覺得30很可怕,現在到了這個年齡,其實覺得很開心很滿足!!因為身邊有很多疼我的人、有自己喜歡的工作,最重要是一家人健康快樂! 29,再見咯!」之後佢仲話自己無論幾多歲,都係爸爸嘅「Baby girl」:「正日梗係同屋企人過喇!hah no matter how old I am, i know I’ll always be daddy’s baby girl!」不過成輯相都未見馬國明,唔知係咪負責做攝影師呢?



