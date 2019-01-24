爆樽變爆頭　沈震軒被過氣軍佬用AA膠止血

歌手沈震軒（Sammy）為《Insame》拍攝音樂微電影，勁吸睛！Sammy騷肌晒身手，不過，拍一組被酒樽扑頭的鏡頭時，真的被扑到頭破血流，雖然現今已無大礙，但額頭髮端上仍留下傷痕，道具酒瓶的質料是糖膠，但載滿真酒，他謂：「扑落嚟之後覺得『醃眼』，以為係真酒關係，原來係血，工作人員話冇加血漿喎，大家先知我真係扑爆頭流血，啲血唔停咁流，好彩現場外籍武指Chris係當過兵，用咗一個即時急救方法止血，就係用咗AA膠，好快個傷口埋咗止血，之後去睇醫生，醫生聽到話用膠水止血都好愕然，但醫生話啲膠會慢慢分解番嘅。」問被扑後可有見頭暈？他笑言：「就係冇暈，暈咗就唔使拍。開頭導演仲話扑落去只會少少痛，點知係好痛囉，但拍出嚟效果就好正嘅。」



講到操大隻變筋肉人，Sammy稱有下苦功，因他是飾演特工，其他對手是外國人，身型不想比下去。因他很喜歡占士邦電影，所以這次微電影都取材占士邦，會有動作亦有美女，找來師妹程美段做女主角，更有一幕全裸演出，讓大家有觀能上享受。