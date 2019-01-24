Hilary融入施家！「未來老爺」大讚純情

馬主施榮懷昨晚現身馬場，同場還有其現年21歲的二子施仲樂和上山詩鈉的女兒Hilary，Hilary更挨實施仲樂，陪同施家人一同拉頭馬，非常融入施家。問到Hilary與兒子的關係時，施榮懷笑說：「係女性朋友。（佢哋拍拖？）我就唔知，佢哋係好好朋友，不嬲成班朋友出出入入，識咗好耐，Hilary喺波士頓讀書，仲樂喺LA，佢哋喺波士頓識。（你見過Hilary好多次？）見過十次八次，佢哋經常成班朋友上嚟屋企玩和食飯。」



唔反對二人拍拖



他直言不反對二人拍拖：「都21歲啦！不嬲唔應該管嘅嘢就唔好管，所以我哋父子關係非常好。」他更大讚Hilary：「幾好，好純真、好直、好純情。」講到仲樂外貌英俊，是否一向異性緣甚佳？施榮懷笑言兒子樣貌OK，笑言：「同老竇差唔多，可能靚過我，講笑啫！佢喺美國又唔係好多女性朋友，香港因為阿哥同妹多朋友一齊玩。」他透露仲樂在美國修讀Business，原本暑假才大學畢業，因早前修讀了Summer School，所以能提早畢業，認真叻仔！



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