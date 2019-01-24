奶茶妹蝕賣千萬悉尼豪宅　買家係酒店大亨？

去年捲入性侵案並因證據不足而不獲起訴的京東集團行政總裁劉強東，多次傳出和「奶茶妹妹」章澤天婚變，日前有報道指章澤天以1,350萬澳元（約7,546萬港元）蝕賣兩人在澳洲悉尼的豪宅，而買家則是當地一名酒店大亨。



今日，該名酒店大亨的妻子夏至一（Nadia），她在Instagram上載該豪宅的內部照片，並留言：「Our new home！Mr Liu and Ms Zhang's love nest is really luxurious.（我們的新居！劉先生和章小姐的愛巢真的很奢華。）」而Nadia之前亦上載了不少自己的性感照。



Nadia是近年冒起的華裔網紅及網拍模特兒，常為不少潮牌示範服飾，她更是一名健身教練，難怪能保持玲瓏浮凸的身材。她今天自爆「接手」章澤天的豪宅成為女主人，不少網民驚訝她的老公家底不錯，大呼羨慕！



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