培育新導演入行　爾冬陞：係時候改朝換代

導演爾冬陞出席「首部劇情電影計劃」周年聚會暨頒獎典禮，席間台上宣布第五屆「首部劇情電影計劃」大專組和專業組得獎結果，前者會獲得325萬港元資助，後者就有550萬港元。其中一部得獎作品是《遺書》，監製是爾冬陞，導演是卓亦謙。爾冬陞在台上表示：「政府批嘅錢唔夠，新導演會遇到好多市場、製作上嘅問題，我會以多年嘅經驗幫佢哋，十幾年前中國市場冒起，好多人放棄香港市場返咗去內地，但近幾年返番嚟香港拍戲，加入咗好多工作人員，培訓咗70幾、80個新導演入行，係改朝換代嘅時候。」



之後，爾冬陞和卓亦謙一同受訪，講到拍戲經費，爾冬陞表示台灣、伊朗等地可以用50萬港元就拍到戲，但香港做不到，他表示：「淨係車費、飯盒都已經貴。」講到這幾年培訓了80個新導演，他表示作為監製，都見到工作人員維持到香港風格，每人都在自己崗位很勤力。他亦謂希望每部戲的資助可以上升到500多萬港元：「如果唔係，好多場口會做唔到，啲景嘅租金要好多。」問到想邀哪個演員演出這套戲？他坦言未知，而導演就有一些心水人選，但他自己亦要考慮到知名度問題：「都要顧及市場，如果冇明星，上畫係好困難，淨係記招如果撞咗，其他都可能冇人會嚟，都想盡量用大cast。」在旁的導演就表示會有新舊演員。