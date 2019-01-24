【晒線兼露背】糖妹首次公開喺台上換衫！

藝人糖妹（黃山怡）以活動大使身份、穿上Deep V黃色連身裙出席日本祭活動，小露「事業線」兼大騷白滑玉背甚吸睛！席間由日本國寶級大師幫糖妹極速「變裝」，換上有朱古力味的特別和服，她笑言是首次公開於台上換衫，問到可會擔心走光？糖妹向大師投信任一票：「雖然今日件衫低胸少少，但都黐好晒膠紙，本人好安全！同埋件和服都係着喺面。」



畀附屬卡父母碌



糖妹續指現場的布置好有日本新年氣氛，表示希望帶雙親再去當地玩：「舊年爸爸先退休就多時間去玩，又想去Road Trip，趁佢哋身壯力健去多啲地方。（係咪你埋單先？）不嬲都係！卡都係碌我㗎！畀咗張附屬卡佢哋，幫我儲里數，其實係我見佢哋都係咁對婆婆、公公。」認真孝順！



同糖兄「復合」



問到今年可會想拍旅遊特輯？糖妹表示今年主要同糖兄「復合」唱歌，抵死笑話或者可以帶糖兄去日本旅行：「去拍MV、影封面咁，一條龍服務，不過都係學好日文先，之前都學過啲，但就好似冇咩天分。」續預告新歌將於2月尾面世，更會推出微電影。



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